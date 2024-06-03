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«Привилегия тренировать такого парня». Дебур — о возможном завершении карьеры Павелски

«Привилегия тренировать такого парня». Дебур — о возможном завершении карьеры Павелски
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал возможное завершение карьеры нападающего Джо Павелски. 39-летний форвард в шестом матче серии с «Эдмонтоном» (1:2) нанёс пять бросков.

«Я не знаю, была ли это последняя игра Джо или нет, но это абсолютная привилегия в моей карьере — тренировать такого парня. Нашим молодым игрокам очень повезло быть рядом с таким парнем. Для меня сегодня пять бросков Джо Павелски повернули время вспять», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

В нынешнем плей-офф на счету американца 19 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Павелски провёл 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков в регулярках. В плей-офф на счету форварда 143 (74+69) очка в 201 матче.

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