«Амур» продлил контракт со словенским нападающим Яном Дрозгом. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, с 25-летним форвардом заключён односторонний контракт на один сезон.

Дрозг пополнил состав «Амура» в ноябре 2022 года. Всего у форварда 52 (20+32) очка в 95 матчах за «Амур». Самым результативным получился прошедший сезон, когда Дрозг за 55 матчей регулярки набрал 31 очко (12+19). Также Ян стал лучшим бомбардиром «тигров» в минувшем плей-офф, трижды поразив ворота «Магнитки» и дважды ассистировав партнёрам.

Кроме этого, в составе национальной команды Словении Дрозг принял участие в чемпионате мира (Дивизион 1А). По сумме пяти матчей сборная Словении гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира.