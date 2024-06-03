«Автомобилист» продлил контракт с центральным нападающим Максимом Денежкиным. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, двустороннее соглашение рассчитано на два года.

Максим пополнил состав «Автомобилиста» два года назад. В общей сложности нападающий провёл за команду 22 матча в КХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков. Также форвард провёл 59 матчей за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, в которых набрал 30 (13+17) очков.

Также Денежкин имеет опыт выступления за ярославский «Локомотив», в трёх матчах за клуб форвард не смог отметиться результативными действиями.

В прошлом сезоне «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей, в полуфинале Кубка Гагарина уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии из семи матчей.