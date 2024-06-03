СКА опубликовал план предсезонной подготовки команды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал план предсезонной подготовки команды.

Команда начнёт тренировочный сбор 1 августа в подмосковном Новогорске. С 6 по 9 августа хоккеисты будут тренироваться в Сочи на территории Олимпийского парка. С 12 по 20 августа СКА проведёт тренировочные сборы в Красной Поляне.

20 августа команда вернётся в Санкт-Петербург, где с 22 по 29 августа примет участие в традиционном предсезонном турнире имени Пучкова. 30 августа состоится презентация команды перед новым сезоном-2024/2025 КХЛ.

В прошлом сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде.