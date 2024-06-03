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Макдэвид: Скиннер — элитный вратарь, хотя многие люди сомневаются в нём

Макдэвид: Скиннер — элитный вратарь, хотя многие люди сомневаются в нём
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высоко оценил вклад вратаря Стюарта Скиннера в выход команды в финал Кубка Стэнли. В шестом матче серии с «Далласом» голкипер отразил 34 из 35 бросков по воротам.

«Не могу подобрать достаточно слов о его великолепной игре. Я думаю, что Скиннер многому научился из прошлогодних плей-офф, и он использует это с пользой. Многие люди сомневаются в нём, многие люди говорят о нём разные вещи. Он элитный вратарь – это действительно так. Он был так хорош для нас на протяжении всей серии, давал нам шанс каждый вечер. Сегодня вечером он просто украл победу для нас. Мы не сидели бы здесь и не говорили о победе, если бы не он. Мы не летим завтра в Даллас, если бы не Стю», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Скиннер по ходу серии второго раунда плей-офф с «Ванкувером» пропускал лёгкие голы, подвергался критике, а в пятом и шестом матчах остался за скамейке запасных.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    
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