После победы в шестом матче серии с «Далласом» (2:1) игроки «Эдмонтона» не стали трогать приз за победу в Западной конференции НХЛ. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли вручил трофей Клэренса Кэмбелла капитану «Ойлерз» Коннору Макдэвиду, который не прикасался к чаше до того, как он и его товарищи по команде сфотографировались с ним.

«Мы вообще не говорили об этом до конца игры. Я знаю, что игроки «Пантерз» не коснулись Трофея Принца Уэльского. Мы также не стали его трогать. Кто-то из нас выиграет Кубок Стэнли», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

С сезона-2006/2007 только две команды Западной конференции прикасались к трофею Клэренса Кэмбелла. «Колорадо Эвеланш» сделал это в 2022 году, а затем победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шести играх финала Кубка Стэнли. Другой командой, сделавшей это, был «Вегас Голден Найтс», который проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка 2018 года в пяти играх.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.