Подколзин: не могу назвать Задорова другом, он с русскими на ужины особо не ходит

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин заявил, что не может назвать своим другом Никиту Задорова, и рассказал, что защитник «Кэнакс» был одним из ключевых игроков команды в плей-офф.

— Никита Задоров невероятно ярко провёл плей-офф. В команде играл большую роль?

— Да, безусловно. Задор свою уверенность передавал другим. Я не могу назвать нас большими друзьями, но знаю, что если его попрошу помочь, то он сразу всё сделает. Никита хорошо говорит по-английски, в раздевалке много говорит. Где-то он чересчур уверен, но ему это идёт только в плюс. И он был одним из ключевых игроков в плей-офф.

— С кем из русскоговорящих ребят больше всего общаетесь?

— Наверное, с Михеевым. Задоров у нас «эмирекенец», с нами на ужины особо не ходит. Точнее, не так. Он ходит на ужины со всеми, не только с русскими, но и с иностранцами, — цитирует Подколзина Sport24.

В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».