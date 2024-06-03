Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Подколзин: не могу назвать Задорова другом, он с русскими на ужины особо не ходит

Подколзин: не могу назвать Задорова другом, он с русскими на ужины особо не ходит
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин заявил, что не может назвать своим другом Никиту Задорова, и рассказал, что защитник «Кэнакс» был одним из ключевых игроков команды в плей-офф.

Никита Задоров невероятно ярко провёл плей-офф. В команде играл большую роль?
— Да, безусловно. Задор свою уверенность передавал другим. Я не могу назвать нас большими друзьями, но знаю, что если его попрошу помочь, то он сразу всё сделает. Никита хорошо говорит по-английски, в раздевалке много говорит. Где-то он чересчур уверен, но ему это идёт только в плюс. И он был одним из ключевых игроков в плей-офф.

— С кем из русскоговорящих ребят больше всего общаетесь?
— Наверное, с Михеевым. Задоров у нас «эмирекенец», с нами на ужины особо не ходит. Точнее, не так. Он ходит на ужины со всеми, не только с русскими, но и с иностранцами, — цитирует Подколзина Sport24.

В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

Материалы по теме
«На следующий же день я буду в Сибири». Задоров — о возможном возвращении в Россию
Материалы по теме
Задорова ненавидят на родине. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник в мире
Задорова ненавидят на родине. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник в мире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android