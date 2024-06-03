Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» официально объявило о подписании контракта с Кагарлицким

«Торпедо» официально объявило о подписании контракта с Кагарлицким
Комментарии

«Торпедо» официально объявило о подписании контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один год. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.

Среди достижений форварда на международной арене – золотые медали юниорского чемпионата мира 2007 года и выступления за главную команду страны на различных турнирах.

Материалы по теме
Дмитрий Кагарлицкий подписал однолетний контракт с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android