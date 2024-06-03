Журналист НХЛ назвал обмен Сергея Бобровского из «Филадельфии» худшим в истории клуба

Журналист НХЛ Джонатан Бэйли заявил, что обмен вратаря Сергея Бобровского из «Филадельфии» стал худшим трансфером в истории клуба. Российский голкипер 22 июня 2012 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» в обмен на выбор во втором раунде драфта 2012 года, выбор в четвёртом раунде драфта 2012 года и выбор в четвёртом раунде драфта 2013 года.

«Филадельфия Флайерз», как и любая команда НХЛ, за эти годы совершила множество ужасных сделок. Но есть одна сделка с «Флайерз», которая выделяется среди остальных, особенно сейчас. Тот самый обмен Сергея Бобровского в «Коламбус Блю Джекетс». Худший обмен в истории клуба.

Тогда вырученные за него активы были ерундой, и сейчас это ерунда. Бобровский, которому сейчас 35 лет, находится всего в четырёх победах от Кубка Стэнли. Бывшая звезда «Флайерз» зарекомендовал себя как один из лучших вратарей современности, среди таких, как Кэри Прайс, Хенрик Лундквист, Туукка Раск, Пекка Ринне, Райан Миллер, Бен Бишоп и многие другие.

И хотя с 1997 года «Флайерз» всего один раз выступали в финале Кубка Стэнли (проиграв в финале 2010 года «Чикаго Блэкхоукс» в шести играх), Бобровский дважды за два сезона добирался до финала. Да, и с тех пор он выиграл пару «Везина Трофи» в придачу. Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэнни Бриер всё ещё играл за «Флайерз», когда Бобровский начал свою карьеру в НХЛ, и он был свидетелем последствий того, что Бобровского обменяли за копейки», — цитирует журналиста Philly Hockey Now.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России.