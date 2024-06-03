Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Отдали бесплатно». Кожевников оценил обмен лидера «Салавата Юлаева» Дроздова в ЦСКА

«Отдали бесплатно». Кожевников оценил обмен лидера «Салавата Юлаева» Дроздова в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил обмен нападающего Ивана Дроздова в ЦСКА. За 24-летнего форварда «Салават Юлаев» получил трёх молодых игроков системы ЦСКА и денежную компенсацию.

«Странный обмен «Салавата Юлаева». Уфа отдала в ЦСКА своего лучшего бомбардира из числа тех, кто не попадал под лимит на легионеров, – белоруса Дроздова. Ладно, отдали, но почему за такую скромную компенсацию – трёх малоизвестных юниоров? Если бы Дроздова поменяли на Полтапова, интересного парня, который выстрелил год назад в ЦСКА в роли новичка, но последний сезон завалил, я бы ещё понял. А тут, по сути, бесплатно.

Подозреваю, что из-за нового лимита «Салават» расслабился. Клуб потерял уже двух лидеров атаки – Дроздова и Башкирова, видимо, рассчитывая всё компенсировать за счёт североамериканцев», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Дроздова 121 (58+63) очко в 279 матчах.

Материалы по теме
Лидер «Салавата» обменян в ЦСКА за бесценок. Все всё понимают — но всё ли нормально?
Лидер «Салавата» обменян в ЦСКА за бесценок. Все всё понимают — но всё ли нормально?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android