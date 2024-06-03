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Назаров поздравил Черчесова с назначением на пост главного тренера сборной Казахстана

Назаров поздравил Черчесова с назначением на пост главного тренера сборной Казахстана
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Бывший главный тренер хоккейной сборной Казахстана Андрей Назаров поздравил Станислава Черчесова с назначением на пост главного тренера футбольной сборной Казахстана.

«Сборная Казахстана по хоккею прекрасно выступила на недавнем чемпионате мира по хоккею и сохранила место в элите. Спорт в стране любят: и хоккей, и футбол. Поздравляю своего футбольного коллегу Станислава Черчесова с назначением на пост главного тренера футбольной сборной Казахстана.

Прекрасно знаком со спецификой этой дружественной нам страны: работал и с национальной хоккейной командой, и с «Барысом». Требования очень высокие, задачи тоже, но трудиться в Казахстане очень интересно и почётно. Черчесов справится, главное, полностью адаптироваться. Тенге, кстати, конвертируемая валюта, зарплаты там хорошие», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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