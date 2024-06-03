Кочетков о стиле «Каролины»: фокус на то, что просто надо выбросить шайбу и бежать топтать

Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков рассказал о стиле игры «Харрикейнз» и о запрете защитникам команды отдавать пасы в своей зоне по льду.

«В КХЛ играл при Немировски, мне этот стиль, давайте забьём сколько захотим, а пропустим на одну меньше, как будто бы комфортнее. Нет давления, что тебе нельзя пропускать.

А у нас в «Каролине» настолько всё отлажено… Например, у нас в своей зоне шайбу по льду вообще нельзя отдавать. Получается баскетбол – всё время выкидываем. Я получаю шайбу, думаю, что, мне её в борт бросать? Думаю, защитнику отдам или нападающему в центр, но у нас весь фокус на то, что просто надо выбросить и бежать топтать. Иногда это создаёт ненужную панику, но я как вратарь могу с этим смириться», — сказал Кочетков в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат».