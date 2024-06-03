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Каменский: связка Макдэвид — Драйзайтль в одиночку не сможет выиграть Кубок Стэнли

Каменский: связка Макдэвид — Драйзайтль в одиночку не сможет выиграть Кубок Стэнли
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил участников финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Финал будет интересным. Команда из Канады давно не выигрывала Кубок Стэнли. Там любят хоккей, ждали этого давно. Не бывает фаворитов в финале Кубка Стэнли. Решает всё параметр ошибок: кто больше ошибётся, тот и проиграл.

Обязательно буду переживать за наших ребят. Желаю им только победы. Кубок выигрывает команда, связка Макдэвид – Драйзайтль в одиночку не сможет выиграть кубок, нужно быть лучше как команда. Есть мастеровитые игроки и во «Флориде»: Барков, Бобровский. Тарасенко знает, как выигрывать. У них больше опыта игры в финале, ибо они уже там были в прошлом году», – цитирует Каменского «Советский спорт».

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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