Хоккейный клуб «Металлург» заключил новый контракт с защитником Владиславом Ерёменко. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение с 25-летним игроком обороны рассчитано на год – до конца сезона-2024/2025.

Ерёменко пополнил состав «Металлурга» в межсезонье 2022 года, перейдя свободным агентом из минского «Динамо». В магнитогорской команде на счету Влада 91 матч и 18 (6+12) набранных очков, 11 (3+8) из которых защитник набрал в прошедшем сезоне.

Всего в КХЛ Владислав Ерёменко провёл 232 матча и заработал 43 (16+27) очка за минское «Динамо» и «Металлург» при положительном показателе полезности «+10» и среднем времени на площадке в 15 минут и 11 секунд. В составе магнитогорского клуба защитник стал обладателем Кубка Гагарина.