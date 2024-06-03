Подколзин — о новом контракте с «Ванкувером»: удивился, что вообще предложили

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал, как шли переговоры по контракту с «Ванкувером». 22-летний российской форвард в апреле подписал двухлетний контракт. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $ 1 млн.

– Перед стартом плей-офф вы продлили контракт с «Ванкувером» на два года. Как долго шли переговоры?

– Три дня. Я вообще удивился, что мне предложили контракт. Весь сезон были слухи об обмене, я даже думал, что меня в марте подняли в основную команду только для того, чтобы выгоднее обменять. Но я хорошо начал играть. Хотя, блин, очки почему-то постоянно мимо меня пролетали, но я играл нормально, главному понравилось. Он сказал: «Ты сделал большой шаг в игре».

Перед плей-офф, когда мы были в Виннипеге, мне позвонил агент. Когда звонят агенты, то я уже ничего хорошего не жду, думал, что отправляют в АХЛ. А тут говорят: «С тобой хотят поговорить по новому контракту». В «Ванкувере» спросили, хочу я один год или два. Я сказал: «Давайте, конечно, два». По сумме мы договорились быстро, — цитирует Подколзина Sport24.

Напомним, Подколзин в нынешнем сезоне НХЛ провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи с шестью минутами штрафа.