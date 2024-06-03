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Кто победит в финале Кубка Стэнли — 2024?

Кто победит в финале Кубка Стэнли — 2024?
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Сегодня, 3 июня, определились оба участника финальной серии плей-офф НХЛ. За Кубок Стэнли в решающей серии сезона поборются «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Обе встречи регулярного сезона выиграли хоккеисты «пантер» со счётом 5:1 и 5:3. На пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2).

«Чемпионат» предлагает угадать обладателя Кубка Стэнли сезона-2023/2024 и пройти опрос: «Кто победит в финале Кубка Стэнли — 2024?»

Отметим, что расстояние между Санрайзом и Эдмонтоном 4089 км, что является рекордным в истории НХЛ для участников финала Кубка Стэнли. Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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