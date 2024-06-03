Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским защитником

Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба объявила о подписании «зубрами» контракта с канадским защитником Джошем Бруком.
Сезон-2023/2024 24-летний хоккеист провёл в финском «Лукко», в котором суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 59 матчей, набрав 18 (6+12) очков. Также на счету Брука выступления в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и «Лаваль Рокет». Всего в лиге он провёл 121 матч, в которых набрал 35 (7+28) очков при показателе полезности «+9».
В 2017 году канадец был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 56-м номером клубом «Монреаль Канадиенс».
Срок соглашения между «зубрами» и хоккеистом не сообщается.
Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ клуб из столицы Беларуси вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии московскому «Динамо» (2-4).
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