«Кубок Стэнли — чертовски трудный трофей». Форвард «Далласа» — о вылете из плей-офф

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился мыслями о вылете своей команды в полуфинале Кубка Стэнли — 2024 от «Эдмонтон Ойлерз».

«Хоккей — сложный вид спорта. Чтобы всё сделать правильно, нужно очень постараться. У тебя должна быть для этого возможность, и у нас она была. Мы прошли через все испытания и обыграли несколько действительно хороших команд, мы понимали, что в нас есть что-то особенное. Мы проиграли команде, которую, как мы думали, можем пройти.

Иногда всё решает один отскок… один гол, один сейв, именно за это мы его [Кубок Стэнли] и любим. Вот почему выиграть этот трофей чертовски трудно», — приводит слова Сегина The Score.

Всего в нынешнем плей-офф 32-летний Сегин сыграл 19 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков. «Даллас» уступил в серии со счётом 2-4.

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