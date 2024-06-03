Защитник Ксавье Уэлле подписал контракт с минским «Динамо»

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Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба объявила о подписании «зубрами» контракта с канадским защитником Ксавье Уэлле.

Срок соглашения 30-летнего хоккеиста с «зубрами» не уточняется.

Сезон-2023/2024 Уэлле провёл в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» из АХЛ, сыграв 65 матчей, в которых набрал 25 (2+23) очков при полезности «+9» и стал вторым по результативности среди защитников команды.

В активе канадца 189 матчей в НХЛ, где он защищал цвета таких клубов, как «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс». В общей сложности в сильнейшей лиге мира Уэлле набрал 29 (5+24) очков.

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ клуб из столицы Беларуси вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии московскому «Динамо» (2-4).

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