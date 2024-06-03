В «Авангарде» провели аналогии с Кросби, комментируя критику нового контракта Ткачёва

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков отреагировал на критику, появившуюся в Сети после того, как клуб подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым до конца сезона-2028/2029.

«Безумием было бы потерять такого игрока, такого парня, такого омича.

Людей, делающих разницу, уникальных игроков в любом виде спорта холят и пылинки сдувают. Сидни Кросби уже 36, а ему новый контракт готовят. А Володе – 28.

Честно скажу, я счастлив, что удалось договориться, что Володя с нами и что мы вместе пойдём за нашей целью. А она у нас одна.

Сделка эта согласована, одобрена, и сохранение такого актива на такой срок отмечено положительно на всех уровнях нашей иерархии. К несчастью авторов пасквилей», – написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Напомним, согласно инсайдерской информации, зарплата Ткачёва по новому соглашению составит 120 миллионов рублей за сезон без учёта бонусной части.

В завершившемся сезоне, который стал вторым для 28-летнего форварда в составе «ястребов», Ткачёв провёл 70 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 86 (20+66) очков.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: