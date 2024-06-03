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Впервые в финале Кубка Стэнли сыграют самый южный и самый северный клуб в истории НХЛ

Впервые в финале Кубка Стэнли сыграют самый южный и самый северный клуб в истории НХЛ
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Этой ночью в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Таким образом, в финальной серии «Эдмонтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Впервые за Кубок Стэнли поспорят самый южный и самый северный клуб за всю историю НХЛ. Эдмонтон расположен на 53°37′19″ северной широты и 113°29′25″ западной долготы, в то время как Санрайз, где играют «Пантерз», — на 26°09′26″ северной широты и 80°17′10″ западной долготы.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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