Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рафаэль Бикмуллин: при Назарове я балдел, когда выходил на лёд

Рафаэль Бикмуллин: при Назарове я балдел, когда выходил на лёд
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Рафаэль Бикмуллин, перешедший в мае из «Нефтехимика» в «Ладу», вспомнил опыт работы под руководством известного тренера Андрея Назарова в Нижнекамске.

«Я сразу понял, что это очень требовательный и жёсткий тренер. Мне очень нравилось с ним работать, притом именно при нём я вошёл в КХЛ. Конечно, дебютировал я при Крикунове, но там была всего пара матчей. У Назарова всё было вдвойне сложнее, и когда ты выходил на лёд в официальном матче, то просто балдел. Кстати, во время игр мы думали, как бы не оказаться в неиграющем составе. Если туда попадаешь, то встречаешься с теми самыми тренировками», — приводит слова Бикмуллина «БИЗНЕС Online».

Напомним, Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 по 2018 год. Последним местом работы специалиста был «Сочи».

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Бикмуллин сыграл за клуб из Татарстана 35 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

Материалы по теме
Первый русский тафгай в НХЛ и тренер трёх сборных. Каким мы знаем Андрея Назарова
Первый русский тафгай в НХЛ и тренер трёх сборных. Каким мы знаем Андрея Назарова

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android