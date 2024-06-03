Рафаэль Бикмуллин: при Назарове я балдел, когда выходил на лёд

Нападающий Рафаэль Бикмуллин, перешедший в мае из «Нефтехимика» в «Ладу», вспомнил опыт работы под руководством известного тренера Андрея Назарова в Нижнекамске.

«Я сразу понял, что это очень требовательный и жёсткий тренер. Мне очень нравилось с ним работать, притом именно при нём я вошёл в КХЛ. Конечно, дебютировал я при Крикунове, но там была всего пара матчей. У Назарова всё было вдвойне сложнее, и когда ты выходил на лёд в официальном матче, то просто балдел. Кстати, во время игр мы думали, как бы не оказаться в неиграющем составе. Если туда попадаешь, то встречаешься с теми самыми тренировками», — приводит слова Бикмуллина «БИЗНЕС Online».

Напомним, Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 по 2018 год. Последним местом работы специалиста был «Сочи».

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Бикмуллин сыграл за клуб из Татарстана 35 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

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