В «Торпедо» прокомментировали подписание контракта с Кагарлицким

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин высказался о подписании однолетнего контракта с экс-форвардом «Ак Барса» Дмитрием Кагарлицким.

«Когда я пришёл в команду, посмотрел на состав, поговорил с тренерским штабом, с Игорем Николаевичем, напрашивался опытный, забивной нападающий с правым хватом. Поэтому мы искали на рынке именно такого игрока. Когда появилась кандидатура Кагарлицкого, мы её обсудили и вышли с предложением на его агента. Определённое время шли переговоры, очень хорошо, что Дима согласился подписать с нами контракт.

Выиграли ли борьбу у других клубов? Насколько я знаю, он точно был интересен «Спартаку», они вели переговоры. Наверное, здесь все факторы сложились. И наша заинтересованность, когда по-настоящему нужен нападающий в первое звено, в первое большинство. Кагарлицкий идеально вписывается в эту схему. Думаю, Дима сам понимал, что здесь он может максимально раскрыться. Стиль игры «Торпедо» и Ларионова ему очень подходит.

И ещё один немаловажный фактор – Дима хотел поработать с Игорем Николаевичем, познакомиться с ним лично. Какие будут партнёры? Пока ещё рано об этом говорить, мы не обсуждали, но, думаю, найдём достойных партнеров. Усилим своё большинство, будем забивать больше голов, выигрывать больше матчей», — сказал Аверкин в интервью Metaratings.

В минувшем сезоне 34-летний Кагарлицкий сыграл 67 матчей за клуб из столицы Татарстана суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 25 (15+10) очков.

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