Экс-форвард «Спрингфилда» Абрамов подписал контракт с «Торпедо»

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» в официальном телеграм-канале клуба объявила о подписании автозаводцами однолетнего соглашения с нападающим Михаилом Абрамовым, права на которого волжане получили в результате обмена с ЦСКА.

В нынешнем сезоне 23‑летний форвард выступал за «Спрингфилд» в АХЛ, где провёл 49 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав 28 очков.

Также в послужном списке хоккеиста выступления за юниорскую и молодёжную сборные России.

Ранее сообщалось, что Абрамова не устроила предложенная зарплата в ЦСКА, из-за чего заключение контракта с армейцами, которым принадлежали права на игрока до сделки с «Торпедо», в итоге сорвалось.

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