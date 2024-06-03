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Тренер «Миннесоты»: когда фанаты любят тебя так, как Капризова, это особенное чувство

Тренер «Миннесоты»: когда фанаты любят тебя так, как Капризова, это особенное чувство
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о российском нападающем и лидере клуба Кирилле Капризове.

«Я думаю, он замечательный парень. Как ни посмотришь — он всегда улыбается. У него прекрасный характер. Он очень простой в общении. Это такой игрок и человек, который нравится всем. И я думаю, что теперь, когда он обосновался в Миннесоте, где болельщики его любят, ему действительно нравится играть здесь. Это особенное чувство, когда фанаты любят тебя так, как Кирилла. Наверное, лично для него это особенное чувство», — сказал Хайнс в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков. Его команда не смогла выйти в плей-офф, закончив сезон на шестом месте Центрального дивизиона.

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