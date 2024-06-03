В финале Кубка Стэнли — 2024 сыграют первые четыре номера драфта НХЛ 2014 года

Этой ночью в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Таким образом, в финальной серии «Эдмонтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Это означает, что в финале Кубка Стэнли — 2024 сыграют первые четыре игрока, выбранные на драфте НХЛ 2014 года: Аарон Экблад («Флорида» — первый номер, выбран ей же), Сэм Райнхарт («Флорида» — второй номер, выбран «Баффало Сэйбрз»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон» — третий номер, выбран им же) и Сэм Беннетт («Флорида» — четвёртый номер, выбран «Калгари Флэймз»).

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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