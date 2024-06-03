Гендиректор «Авангарда» отреагировал на обвинения в том, что в клубе «пилят бюджет»

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал появившиеся в соцсетях слухи о том, что в клубе происходят сомнительные финансовые процессы. Данное утверждение стало распространяться анонимными аккаунтами после того, как клуб подписал новый долгосрочный контракт со своим нападающим Владимиром Ткачёвым, по которому последний будет зарабатывать 120 миллионов рублей за сезон.

«Как вообще возможно считать руководителей ПАО «Газпром» и «Газпром нефти» людьми, которые, выстроив такие бизнес-империи, будут доверять такой важный и дорогостоящий актив, как «Авангард», в бесконтрольное управление кому бы то ни было? Считать, что нет выстроенных процессов, строгого контроля, отчётности, регламентов, пути согласований, коллегиальных органов принятия решений и так далее – абсурд. Сразу видно, что заказчик либо не знаком с процессами, либо сознательно искажает реальность», – написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Локомотиву» (3-4).

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