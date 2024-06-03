Морозов прокомментировал идею засчитывать тренера-иностранца в лимите на легионеров

Президент КХЛ Алексей Морозов, комментируя тот факт, что в НХЛ активно защищают свой рынок тренеров, высказался об идее засчитывать иностранных тренеров в лимите на легионеров в возглавляемой им лиге.

«У нас есть школа своих российских тренеров, которые ждут момента. Кто-то уже получал такой опыт, возглавляя команды, и сделал себе имя. У кого-то это не получилось. У нас сейчас почти во всех клубах КХЛ работают российские тренеры. Не так много легионеров, и зачем же вводить какие-то лимиты и ограничения?

Если есть хороший иностранный специалист, который принесёт пользу нашей лиге, нашим командам и игрокам, научит чему-то молодёжь, то зачем же от него отказываться? Яркий пример — Боб Хартли, который привёл «Авангард» к чемпионству. Сколько ребят при нем заиграло! Он дал новый импульс не только омскому, но и всему нашему хоккею. Сейчас общаюсь с теми, кто играл под руководством Хартли, и они рассказывают, как Боб им даже надевал щитки и учил тому, что не рассказывают наши тренеры. Как блокировать шайбы, как ловить на себя…

Так что, считаю, пока ограничения ставить не надо. Нет большого притока иностранцев, и есть места для российских специалистов. А то, что мы можем получить хороший опыт от приезда к нам зарубежных тренеров — это несомненно. И нужно этим пользоваться!» — сказал Морозов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, с сезона-2024/2025 клубы КХЛ смогут вносить в заявку на матч до пяти легионеров.

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