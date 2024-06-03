Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер заявил о возможном учреждении уже в 2024-м новой лиги, которая бросит вызов НХЛ

Инсайдер заявил о возможном учреждении уже в 2024-м новой лиги, которая бросит вызов НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что в Северной Америке развивается идея создания уже осенью 2024 года новой лиги, которая в будущем может составить конкуренцию НХЛ.

По слова Фридмана, лига будет называться Major League Hockey (MLH) и матчи в ней будут проводиться в формате «три на три». Планируется, что в первом сезоне примут участие 16 команд, а фонд заработной платы для каждой из них составит $ 30 млн. Согласно Фридману, важное объявление произойдёт во время финала Кубка Стэнли.

«Картина станет более ясной во время финала. Мне сказали, что один из игроков, который принимал участие в полуфинале этого плей-офф НХЛ, связался с лигой для получения информации. У меня была возможность поговорить с несколькими людьми, включая игроков, которые связывались с лигой, но никто не хотел ничего говорить. Когда вы запрашиваете информацию у лиги, вы должны сначала подписать соглашение о конфиденциальности», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Также Фридман назвал игрока, который, по его информации, может стать лицом новой лиги.

«Фил Кессел хочет продолжать играть. В этом сезоне он не смог попасть в состав «Кэнакс». Он не хочет завершать карьеру. Это было бы привлекательное имя для лиги», — добавил Фридман.

Материалы по теме
В финале Кубка Стэнли — 2024 сыграют первые четыре номера драфта НХЛ 2014 года
Материалы по теме
Последний шанс великого Коннора Макдэвида выиграть Кубок Стэнли
Последний шанс великого Коннора Макдэвида выиграть Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android