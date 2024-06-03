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Ягр — о следующем сезоне: у меня есть дар от бога — моё тело не устаёт

Ягр — о следующем сезоне: у меня есть дар от бога — моё тело не устаёт
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр оценил свои перспективы выходить на лёд в предстоящем сезоне в матчах за «Кладно», владельцем которого он является.

«Мы вместе с моим личным тренером начали и идём в правильном направлении. Ответ мы получим, когда начнётся сезон. Я хочу понять, возможно ли в моём возрасте, уделяя больше времени тренировкам и занимаясь как во времена НХЛ, играть на более высоком уровне.

Неважно, сколько тебе лет. Важно знать свои пределы. Если кто-то раньше чего-то не делал, это не означает, что это невозможно. Как справляется мой организм? У меня есть дар от бога: моё тело не устаёт. Я бы мог тренироваться по пять-шесть часов в день при желании», — приводит слова Ягра Sport.cz.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включён в Зал славы международного хоккея.

Также у 52-летнего Ягра есть опыт выступлений в КХЛ, где он защищал цвета «Авангарда».

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