Фридман назвал причину, по которой в «Торонто» не хотят обменивать Марнера

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман объяснил, почему в «Торонто Мэйпл Лифс» опасаются обменивать своего нападающего Митчелла Марнера.

«Я думаю, что в организации есть люди, которые смотрят на это и думают… А может ли он быть вторым Кадри?» — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Напомним, у 27-летнего Маренра остался один год по действующему контракту «Торонто» с кэпхитом $ 10 903 000. В минувшем сезоне канадец сыграл в 76 матчах «Мэйпл Лифс» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 88 (27+61) очков.

Назем Кадри покинул «Торонто» в 2019 году, перейдя в «Колорадо Эвеланш», с которым через три года стал обладателем Кубка Стэнли. На данный момент он является игроком «Калгари Флэймз».

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