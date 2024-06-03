Хуснутдинов объяснил свои слова «водитель» и «бесплатное такси» о Капризове

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов рассказал, какую роль в его адаптации в США играет его звёздный одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов, а также объяснил свои недавние слова «водитель» и «бесплатное такси», сказанные о последнем.

«Я ещё визу не полетел делать, а он уже запарился, чтобы помочь мне здесь. Клюшки заказать там, какой отель лучше и так далее. И просто так получилось, что он мне пробил отель, где он живёт.

Является ли он моим спасением здесь? Большое моё спасение, потому что после сезона в России, другой менталитет… Каприз в этом плане очень помог. А то, что я сказал про водителя, это шутка (улыбается), потому что он меня каждый день довозит, общается, помогает. Сказал там «в 16:10 выезжаем», и вот, стою, жду, подъехал — поехали», — сказал Хуснутдинов в выпуске на YouTube-канале «Суперлига».

Напомним, Хуснутдинов присоединился к «дикарям» 28 февраля, подписав контракт новичка. Он начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата в КХЛ. В 16 сыгранных матчах за «Уайлд» 21-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка.

Лучшие снайперы российского хоккея: