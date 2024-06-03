Кагарлицкий рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Торпедо»

Экс-нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий, заключивший сегодня, 3 июня, контракт с нижегородским «Торпедо», рассказал, почему решил принять предложение волжского клуба.

«Мне поступило достаточно конкретное предложение из Нижнего Новгорода. Я услышал заинтересованность. Разговаривал и с Игорем Ларионовым, и с Вадимом Аверкиным. Прошли определённые переговоры. Мне рассказали, как меня видят в команде, как хотят использовать.

Как видят? Изначально говорится, что на роль одного из лидеров. Большинство, первые звенья. Понятно, что это нужно доказывать через работу. Летом можно что угодно планировать. Не обговаривалось, с какими партнёрами буду играть. Ясно, что посмотрят с разными в поисках «химии» и сочетаний. Это нормальный процесс, и бессмысленно говорить, кто с кем будет играть. Я в этой команде ни с кем из ребят ещё не выступал. Поэтому сложно пока сказать. Но почувствовал заинтересованность в том, чтобы я перешёл в «Торпедо».

Хотел бы добавить команде своего опыта. Очень рад работать с молодыми ребятами. «Торпедо» строится не первый год. И я увидел, что парни в прошлом сезоне стали покрепче. Они очень сильно прогрессируют. Надеюсь, что смогу им немножко помочь. Там много талантливых хороших пацанов. Мне очень импонирует с ними поработать.

И у них тоже что-то почерпнуть. Сейчас такая молодёжь пошла! При этом я не считаю себя ветераном. Думаю, что у нас всё должно получиться хорошо», — сказал Кагарлицкий в интервью «Матч ТВ».

Напомним, соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. В минувшем сезоне 34-летний Кагарлицкий сыграл 67 матчей за команду из столицы Татарстана суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 25 (15+10) очков.

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