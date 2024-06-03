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Пи Кей Суббэн назвал команду, против которой тяжелее всего играть в нынешней НХЛ

Бывший защитник ряда клубов НХЛ Пи Кей Суббэн, ныне работающий в роли эксперта на североамериканском телевидении, поделился мнением о предстоящем финале Кубка Стэнли — 2024.

«Флорида Пантерз» — самый тяжёлый среди всех возможных соперников, и это будет самый большой вызов для «Эдмонтона» из всех, которые у них были.

Пол Морис проделал огромную работу, и его игроки вовлечены в процесс», — сказал Суббэн в эфире ESPN.

Напомним, на пути к финалу «Флорида» выбила из розыгрыша таких соперников, как «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». «Нефтяники» сломили сопротивление «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз».

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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