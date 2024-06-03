«Горько!» Ротенберг побывал на свадьбе Валентина Зыкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своём Телеграм-канале, в котором показал своим подписчикам, как побывал на свадьбе у нападающего своей команды Валентина Зыкова.

Наставник армейцев выложил фотографию, на которой стоит в компании молодожёнов.

«Горько Виктория и Валентин!!!» — подписал фото 43-летний Ротенберг.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

В завершившемся сезоне 29-летний Зыков провёл за клуб с берегов Невы 57 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 30 (13+17) очков. Это был его третий сезон в составе питерских армейцев.

Напомним, в сезоне-2023/2024 СКА вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: