Бывший вратарь КХЛ назвал главное преимущество «Флориды» над «Эдмонтоном» в финале КС

Экс-голкипер ряда клубов КХЛ Андрей Гаврилов считает, что первый номер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский превосходит своего визави из «Эдмонтон Ойлерз» Стюарта Скиннера в преддверии финала Кубка Стэнли-2024.

«Бобровский проводит очень сильный и ровный плей-офф. По Скиннеру такого не скажешь. Потому что в предыдущей серии они дёргались, даже Пикара поставили на одну игру. Начали ходить слухи, что давайте ещё Смита воскресим. Ему хоть и 42 года, но тренируется вроде.

Последний матч серии против «Далласа» (2:1) Скиннер провёл уверенно. Но у него много тактических ошибок, и он не очень техничный товарищ. Он играет за счёт того, что видит короткий путь к шайбе. Он неплохо читает игру, и за счёт недостатка техники он это нивелирует. Но Бобровский посильнее, и преимущество «Флориды» в финале Кубка Стэнли будет именно во вратаре.

В «Эдмонтоне» не самая сильная вратарская позиция в лиге. У «Флориды» оборона в целом посильнее. Но у «Ойлерс» лучше нападение. После первых двух матчей будет понятно, кто фаворит в этой серии, очень интересный финал нас ждёт», — сказал Гаврилов в интервью Legalbet.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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