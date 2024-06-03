Флёри одной фразой отреагировал на слово «легенда» в собственный адрес

Голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре Флёри с чувством юмора высказался о собственном статусе легенды НХЛ.

«Я просто старый голкипер. Да, очень старый», — сказал Флёри в выпуске на YouTube-канале «Суперлига».

Напомним, все три свои чемпионства 39-летний канадец завоевал, выступая за «Питтсбург Пингвинз». Также Флёри является олимпийским чемпионом 2010 года в составе сборной Канады, а также обладателем «Везина Трофи» 2021 года. Занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед среди вратарей, уступая только Мартину Бродо.

В нынешнем сезоне «Миннесота» заняла шестое место в Центральном дивизионе и не вышла в плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: