«У них сразу же будет дерби». Журналист посоветовал название новому клубу НХЛ в Юте

Журналист The Hockey News Майкл Дероса уверен, что из всех возможных вариантов, наиболее целесообразным названием для «Юты», переехвашей в Солт-Лейк Сити из Аризоны, станет «Йети».

«С точки зрения маркетинга, «Юте» придется много поработать, если использовать «Йети» в качестве названия своей команды. Назвать профессиональную хоккейную команду в честь мифического существа, известного тем, что живет в снегу, было бы идеально. Логотип и атрибутика могут быть впечатляющими. Йети также мог бы стать отличным талисманом НХЛ.

Создание «Юты Йети» также образует и усилит двух новых соперников в НХЛ.

Команды «Колорадо Эвеланш» и «Юта» немедленно образуют дерби, потому что они находятся в соседних штатах и ​​будут соревноваться друг с другом в Центральном дивизионе. Наличие «Йети» было бы похоже на Снежную битву и добавило бы еще больше предыстории к новому соперничеству. Когда-то у «Эвеланш» была нога йети в качестве логотипа на плече, а их первоначальным маскотом был йети Хаулер», — написал Дероса в своей статье.

Напомним, НХЛ официально объявила о переезде франшизы «Аризоны» в Юту в середине апреля. Команда будет выступать на современной 16-тысячной арене. В минувшем сезоне клуб базировался в городе Темпе (Аризона), где выступал на студенческой арене вместимостью пять тысяч зрителей.

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