Кагарлицкий: не понимаю логики, когда приглашают только из-за зарубежного паспорта

Экс-нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий, заключивший сегодня, 3 июня, контракт с нижегородским «Торпедо», высказался о том, что большое количество ветеранов КХЛ до сих пор находятся без контрактов.

«Думал об этом. Может, есть правда в том, что это связано с возвращением лиги к лимиту в пять легионеров. Шипачёв с Войновым, кстати, ещё не вышли на рынок. У них есть контракты. Называть их свободными агентами пока не повернётся язык.

Возможно, все ждут, что Макдэвид с Драйзайтлем всё-таки не выиграют Кубок Стэнли. И тогда они решат, что им обязательно надо в КХЛ приехать. И тогда их кто-нибудь подпишет. Я не знаю, в чём логика. Столько хороших ребят находятся на рынке без контрактов. Тот же Саня Радулов — все прекрасно знают, какой он классный хоккеист.

«Ак Барс» хочет с Вадиком проститься? Но Шипачёв сейчас в шаге от вечного рекорда Мозякина. Один из лучших центрфорвардов России, который планирует ещё играть. Кому-то повезёт получить такого хоккеиста в состав.

А в историю с иностранцами я не сильно верю. У нас уже был лимит в пять легионеров. Но качественных игроков среди них было не так много. А брать только за заграничный паспорт… Я не генменеджер, конечно, но логику в этом не сильно вижу. Когда есть свои, уже годами проверенные ребята, и ты знаешь, что они не подведут», — сказал Кагарлицкий в интервью «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 34-летний Кагарлицкий сыграл 67 матчей за команду из столицы Татарстана суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 25 (15+10) очков. Его соглашение с «Торпедо» рассчитано на один сезон.

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