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Россиянин и белорус — в топ-3 рейтинга проспектов драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic

Россиянин и белорус — в топ-3 рейтинга проспектов драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic
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Популярное североамериканское издание The Athletic опубликовало финальную версию своего рейтинга проспектов, которые выйдут на драфт НХЛ-2024, намеченный на 28-29 июня в Лас-Вегасе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 данного рейтинга, а также с позициями всех представленных в нём россиян:

1. Маклин Селебрини (нападающий, университет Бостона)
2. Иван Демидов (Россия, нападающий, «СКА-1946»)
3. Артём Левшунов (Беларусь, защитник, университет Мичигана)
4. Зеев Буйум (защитник, университет Денвера)
5. Зейн Парех (защитник, «Сагино Спирит»)
6. Сэм Дикинсон (защитник, «Лондон Найтс»)
7. Коул Айзерман (нападающий, программа USNTDP)
8. Беркли Каттон (нападающий, «Спокан Чифс»)
9. Антон Силаев (Россия, защитник, «Торпедо»)
10. Конста Хелениус (нападающий, «Таппара»)
23. Игорь Чернышов (Россия, нападающий, «Динамо»)
38. Матвей Гридин (Россия, нападающий, «Маскегон Ламберджекс»)
40. Никита Артамонов (Россия, нападающий, «Торпедо»)
41. Егор Сурин (Россия, нападающий, «Локо»)
66. Матвей Шуравин (Россия, защитник, ЦСКА)
78. Илья Набоков (Россия, вратарь, «Металлург»)

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