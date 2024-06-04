Капризов дал совет россиянам, как принимать решение об отъезде в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов дал совет российским игрокам, как принимать решение об отъезде в Национальную хоккейную лигу.

«Здесь о деньгах все прекрасно всё знают. В любом случае у тебя будет хоккей новичка, ты заранее знаешь, сколько можешь получать. Я считаю, что решение об отъезде нужно принимать по хоккею. Как человек сам чувствует — может, его не устраивает играть в России, он хочет в АХЛ, а не сидеть на лавке в России. У меня была своя ситуация, и я решил, что мне лучше играть в России. И уже потом, когда созрею, ехать за океан.

Я слушал советы брата и папы. И приехал уже зрелым игроком», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

Напомним, «Миннесота» заняла в прошедшей регулярке шестое место в Центральном дивизионе и не вышла в плей-офф.