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«Это божий замысел». Тарасенко — о победном голе, выведшем «Флориду» в финал Кубка Стэнли

«Это божий замысел». Тарасенко — о победном голе, выведшем «Флориду» в финал Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о победной шайбе в 6-м матче третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1, 4-2). Эта победа вывела «пантерз» в финал Кубка Стэнли.

«Наверное, это божий замысел или что-то в этом роде. Честно говоря, я строг к себе.

Не думаю, что всё в порядке, но, как я уже говорил, когда команда играет хорошо, ты просто продолжаешь упорно работать и получаешь вознаграждение, как в этот раз», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Напомним, в финале плей-офф соперниками «Флориды» будут «Эдмонтон». «Нефтяники» в полуфинальной серии оказались сильнее «Далласа» со счётом 4-2. Первый финальный матч состоится 9 июня. Начало — в 3.00 мск.

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