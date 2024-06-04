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Голкипер «Миннесоты» Флёри заявил о любви к российским вратарям и отметил их мастерство

Голкипер «Миннесоты» Флёри заявил о любви к российским вратарям и отметил их мастерство
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри высказал мнение о мастерстве российских голкиперов, выступающих в НХЛ.

«В России много хороших голкиперов. Я люблю Василевского — быстрый, гибкий и габаритный. Он много работает над собой. Бобровский во «Флориде», Шестёркин и Варламов. Среди россиян много классных голкиперов.

Кочетков? Он ещё молод. По ходу сезона он становился лучше и набирался опыта. Он очень гибкий и быстрый. На него приятно смотреть, потому что он всегда упорно сражается.

Быть высоким для игры вратарём в НХЛ необязательно. Но это помогает, поскольку ты закрываешь собой больше пространства», — сказал Флёри в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Напомним, в финале Кубка Стэнли сыграют «Флорида» и «Рейнджерс». За «Пантерз» выступает российский голкипер Сергей Бобровский.

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