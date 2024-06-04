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Флёри: не вижу у Капризова слабых мест. Он увлечён своим делом, у него большое сердце

Флёри: не вижу у Капризова слабых мест. Он увлечён своим делом, у него большое сердце
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри высказал мнение о навыках своего одноклубника Кирилла Капризова.

«Я не вижу у него каких-то слабых мест. Кирилл много работает и очень любит хоккей. Он увлечён своим делом. Это доставляет удовольствие всем, поскольку он действительно упорно трудится. Он очень опытный, и у него большое сердце.

Капризову больше всего нравится бросать из-под перчатки, он делает это очень незаметно. Кажется, что он просто едет, а потом раз — и шайба в воротах. Но игроки «Миннесоты» умеют не делать всё одинаково каждый раз. Они меняют манеру, угол броска и остальное. Мне нравится отслеживать их уловки.

Игрокам не всегда хватает времени, чтобы осуществить задуманное. К тому же в игре важны не заученные приёмы, хорошие игроки следуют за своими руками. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужны хорошие отношения между игроками, хороший баланс и немного везения. Главное — чтобы все были здоровы», — сказал Флёри в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

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