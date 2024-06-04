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Макдэвид опубликовал пост в честь своего первого выхода в финал Кубка Стэнли

Макдэвид опубликовал пост в честь своего первого выхода в финал Кубка Стэнли
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу в шестом матче серии с «Далласом» и выход клуба в финал Кубка Стэнли.

«Такой особенный вечер… Я так горжусь этой командой! В финал! Будь громким, Эдмонтон», — написал Макдэвид на своей страничке в одной из социальных сетей.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

Напомним, вчера в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

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