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Агентство Бабаева: «Филадельфия» и «Коламбус» заинтересованы продлить Замулу и Чинахова

Агентство Бабаева: «Филадельфия» и «Коламбус» заинтересованы продлить Замулу и Чинахова
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Хоккейное агентство Шуми Бабаева на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщило, что «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс» заинтересованы продлить контракты с Егором Замулой и Егором Чинаховым соответственно.

«В ближайшее время мы собираемся провести переговоры с «Филадельфией» о Егоре Замуле и с «Коламбусом» о Егоре Чинахове. Клубы уже заявили, что заинтересованы в продлении контрактов этих игроков», — сказано в сообщении.

В сезоне-2023/2024 24-летний защитник Замула сыграл 66 матчей, в которых записал на свой счёт 21 (5+16) очко. 23-летний нападающий Чинахов в минувшей регулярке провёл 53 встречи, в которых забросил 16 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 29 баллов.

Отметим, что контракты хоккеистов истекают нынешним летом.

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