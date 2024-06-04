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The Athletic оценил шансы «Флориды» и «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли — 2024

Журналист Дом Лущишин на портале The Athletic оценил шансы «Флориды Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» на победу в финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

Лущишин считает, что шансы команд равные — 50 на 50. Отметим, что перед полуфинальными сериями главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли считался «Эдмонтон» (32%), на втором месте была «Флорида» (31%).

Фото: The Athletic

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2).

Расстояние между Санрайзом и Эдмонтоном 4089 км, что является рекордным в истории НХЛ для участников финала Кубка Стэнли. Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.