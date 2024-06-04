Журналист назвал игру Панарина одной из причин вылета «Рейнджерс» из Кубка Стэнли

Североамериканский журналист Винс Меркольяно в статье на сайте Lohud назвал игру нападающих Артемия Панарина и Мики Зибанеджада одной из причин вылета «Нью-Йорк Рейнджерс» из Кубка Стэнли после поражения в полуфинальной серии от «Флориды Пантерз» (2-4).

«Мы объединяем эту пару игроков, потому что они имеют большой вес как два самых высокооплачиваемых нападающих «Рейнджерс».

Общее количество очков было неплохим: Зибанеджад финишировал с 16 (3+ 13), а Панарин — с 15 (5+10) баллами. Но большая часть этого была набрана на раннем этапе плей-офф: оба игрока угасли по мере того, как конкуренция становилась жёстче.

32-летний Панарин объяснил прирост результативности в этом сезоне работой ближе к воротам, но ему не удавалось попасть туда достаточно часто, когда это было наиболее важно, а также он не мог контролировать шайбу и находить пространство для броска. Рассказы о снижении его влияния в плей-офф, к сожалению, никуда не денутся.

Если бы вас попросили выбрать между звёздной комбинацией нападающих «Флориды» в составе Александра Баркова и Мэттью Ткачука и комбинацией Панарина и Зибанеджада из «Нью-Йорка», выбор был бы до боли очевиден. И пока это так, вопросы о способности «Рейнджерс» обыграть лучших игроков НХЛ в формате «лучший в семи играх» останутся», — написано в статье.

Среди остальных причин вылета «Рейнджерс» названы нестабильная игра Джейкоба Трубы и недостаточная гибкость состава.