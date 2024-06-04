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Гребёнкин — о Кубке Гагарина: нет ощущения, что сделали что-то великое, ничего особенного

Гребёнкин — о Кубке Гагарина: нет ощущения, что сделали что-то великое, ничего особенного
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Нападающий системы «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин рассказал о победе в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 в составе магнитогорского «Металлурга».

– Никита, как тебе чемпионский парад?
– Ой, всё классно! Столько людей вышло на улицы, чтобы поддержать нас! Мы всё это делаем для них. Это большой праздник для нашего города, для нас и для болельщиков. Хорошо, что так получилось.

– Прошёл месяц после окончания сезона. Устаканилась ли мысль о том, что ты теперь обладатель Кубка Гагарина?
– Да у меня и не было ощущения, что мы сделали что-то великое. Всё идёт своим чередом. Правильная работа, правильная команда и правильный коллектив – вот он, Кубок. Ничего необычного не произошло, — цитирует Гребёнкина «РБ Спорт».

27 апреля стало известно, что «Металлург» расторг контракт с форвардом, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ. При этом права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остались у «Магнитки». Гребёнкин был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, в прошедшем сезоне 20-летний хоккеист сыграл 90 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 46 очков.

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