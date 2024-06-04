Уэйн Гретцки обратился к Коннору Макдэвиду после выхода «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли

Легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки поздравил Коннора Макдэвида с выходом «Эдмонтон Ойлерз» в финал розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

«Поздравляю! Я знаю, насколько это тяжело и через что тебе пришлось пройти. Желаю удачи в финале Кубка Стэнли», — сказал Гретцки в эфире NHL on TNT.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года, и для него это первый финал плей-офф НХЛ в карьере.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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